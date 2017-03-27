Игорь Додон: нужно вернуть обязательное изучение русского языка в школе

Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Пиркка Тапиола: Европейский Союз не выдвигает каких-либо условий для Молдовы
    Фото: TVC21 Президент Республики Молдова Игорь Додон проинформировал главу делегации Евросоюза в Кишиневе Пиркку ...
    61
    Андриан Канду: Есть необходимое большинство для принятия поправок в Кодекс о выборах
    Фото: TVC21 В парламенте есть необходимое большинство для изменения избирательной системы, - об этом заявил на пресс-конференции ...
    122
    Владимир Воронин: Молдова была экспериментом по организации майдана
    Фото: TVC21 Алекс Григорьевс, вице-председатель Международного альянса НПО за безопасность и демократию, является главным ...
    308
    Европарламент одобрил отмену виз для Украины
    Европарламент одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок украинцев в страны Шенгенской зоны. ...
    86
    Премьер уважает право учителей требовать повышения заработной платы
    Премьер-министр Павел Филип в конце заседания правительства высказался насчет марша протеста, организованного вчера ...
    93
    Два депутата решили покинуть фракцию Либеральной партии
    Фото: TVC21 Два депутата Либеральной партии решили покинуть фракцию данного политформирования в Парламенте. ...
    220
    Либеральная партия опротестует в суде указ Додона о проведении референдума
    Фото: TVC21 Молдавские либералы считают, что указ Додона о проведении национального референдума является неконституционным. ...
    173
    Теракт в Петербургском метрополитене
    Взрывы прогремели на станциях "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга, ...
    225
    Павел Филип: Подписанный Додоном Меморандум по сотрудничеству с Евразэс - просто бумажка
    Фото: TVC21 Меморандум о сотрудничестве Молдовы с Евразийским экономическим союзом, который подписал сегодня президент ...
    162
    Павел Филип: Нам предстоит еще многое сделать
    Реализация реформ в Молдове, прописанных Соглашением об ассоциации РМ-ЕС, осуществляется благодаря сотрудничеству правительства ...
    134

    • Игорь Додон: нужно вернуть обязательное изучение русского языка в школе

    27.03.2017 08:56 TVC21 Новости - Политика

    Необходимо вернуть обязательное изучение русского языка в школы Молдавии, заявил президент республики Игорь Додон.

    "Я считаю, что нужно вернуть обязательное изучение русского языка в школе. Сейчас они его поставили факультативным, буквально три года назад. Для этого нужно обязательно поменять школьную программу", — сказал Додон в эфире телеканала "Россия 24".

    Он отметил, что более 90% граждан Молдавии разговаривают на русском языке. "Знание русского языка для каждого в Молдове — это очень серьезный плюс, это преимущество по сравнению с другими нашими соседями", — добавил Додон.

    Ранее эксперты отмечали, что позиции русского языка в Молдавии пошатнулись после вступления в силу нового Кодекса об образовании, который был принят в 2014 году. Кодекс гарантирует обучение в средних учебных заведениях только на государственном языке, а обучение на языках международного общения или на языках нацменьшинств будет осуществляться "лишь в пределах возможностей системы образования".

    Русский язык в Молдавии имеет статус языка межнационального общения.

    Обновлено ( 27.03.2017 09:01 )  

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca