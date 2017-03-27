Игорь Додон: нужно вернуть обязательное изучение русского языка в школе

Необходимо вернуть обязательное изучение русского языка в школы Молдавии, заявил президент республики Игорь Додон.

"Я считаю, что нужно вернуть обязательное изучение русского языка в школе. Сейчас они его поставили факультативным, буквально три года назад. Для этого нужно обязательно поменять школьную программу", — сказал Додон в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что более 90% граждан Молдавии разговаривают на русском языке. "Знание русского языка для каждого в Молдове — это очень серьезный плюс, это преимущество по сравнению с другими нашими соседями", — добавил Додон.

Ранее эксперты отмечали, что позиции русского языка в Молдавии пошатнулись после вступления в силу нового Кодекса об образовании, который был принят в 2014 году. Кодекс гарантирует обучение в средних учебных заведениях только на государственном языке, а обучение на языках международного общения или на языках нацменьшинств будет осуществляться "лишь в пределах возможностей системы образования".

Русский язык в Молдавии имеет статус языка межнационального общения.