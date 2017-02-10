Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • У Ренато Усатого появится два новых заместителя

    10.02.2017 20:58 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    На внеочередном конгрессе «Нашей партии», который должен состояться 26 февраля, планируется избрание двух новых заместителей Председателя партии. Ими могут стать Дмитрий Чубашенко и Елена Грицко.

    Вице-председатель «Нашей партии» Елена Пану, сообщила, что необходимость созвать внеочередной конгресс вызвана «новым витком политических репрессий со стороны власти». На конгрессе будет определена тактика и стратегия политической борьбы в сложившихся условиях,  также делегаты обсудят и кадровые вопросы. «По предложению председателя партии Ренато Усатого конгресс рассмотрит вопрос об избрании Дмитрия Чубашенко и Елены Грицко вице-председателями НП. Вместе с тем кандидатуру Чубашенко предложат для избрания в Национальный совет партии», — сказала NM Елена Пануш.
     
    Конгресс будет открытым. На него приглашены представители гражданского общества, эксперты, дипломаты, ждут и зарубежных гостей. «Нам нечего скрывать и нечего бояться», — подчеркнула зампред «Нашей партии».
     
    Она добавила, что пока не известно, где состоится событие, так как «Госканцелярия и некоторые госучреждения под разными предлогами отказали НП в аренде помещений».
    Обновлено ( 10.02.2017 21:06 )  

       

       

       

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