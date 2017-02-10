Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Кузьмин: лучшим выбором будет не противопоставлять западную и восточную интеграцию

    10.02.2017 10:32 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Российский посол в Румынии считает, что Республики Молдова не должна противопоставлять европейскую и евразийскую интеграцию, но подчеркнул, что Кишинев пока не получил никаких экономических преимуществ от сближения с ЕС.

    Посол Российской Федерации в Бухаресте Валерий Кузьмин заявил, что он был назначен послом в Румынии в значительной степени из-за опыта главы российской дипломатии в Кишиневе. «Я могу сказать, что моя миссия в Молдове теперь оказалась очень полезной, потому что многие из проблем, с которыми я столкнулся в Кишиневе, по-прежнему остаются на повестке дня, и я знаю их в деталях. Я думаю, что опыт, полученный в Молдове, привел к моему нынешнему назначению», – отметил Кузьмин в интервью для Adevărul.

    Валерий Кузьмин не считает, что карта, подаренная Владимиром Путиным Игорю Додону, не представляет Великую Молдову, а является всего лишь «средневековой картой» Молдавского Княжества. Подарок, по словам посла, является свидетельством общей истории Молдовы и России. «Этот подарок ясно показывает, что наши отношения имеют глубокие корни в истории, а некоторые документы, относящиеся к этой истории, присутствуют в нашем архиве».

    Поэтому, подчеркивает дипломат, подарок Путина – это исторический архивный документ, чье место в Республике Молдова.

    Российский дипломат отметил, что Республика Молдова является суверенным и независимым государством, которое стоит перед выбором, а лучшим выбором будет не противопоставлять западную и восточную интеграцию. «Брюссель налагает такой диктат. Почему? Единственное, что Россия повторяет: если вы подписали это партнерство, которое является неотъемлемой частью так называемого соглашения о свободной торговле с серьезными последствиями, это означает, что Молдова и Украина становятся ассоциированными членами свободного обмена с Европейским Союзом. Российская Федерация не имеет таких зон. Что мы имеем, так это партнерство с бывшими советскими республиками, так называемой СНГ.

    Так, каким-то чудом Молдова и Украина вдруг становятся частью двух несовместимых экономических субъектов. Только от правительств этих государств зависит решение, с каким из двух хозяйствующих субъектов будет лучше. Если мы возьмем случай Молдовы, я не видел существенного улучшения экономической ситуации в этой стране», – подчеркнул Кузьмин.

    Обновлено ( 10.02.2017 10:37 )  

       

       

       

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