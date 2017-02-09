Гимпу: люди теряют доверие к проевропейской власти

Фото: TVC21

Председатель Либеральной партии Михай Гимпу утверждает, что европейские чиновники доверяют парламентскому большинству в Кишинёве и не воспринимают всерьёз Игоря Додона.

Заявление было сделано в ходе передачи „Moldova în direct” на общественном телеканале Moldova 1.

„В Брюсселе – умные люди. Они общаются и с Додоном, но доверяют правящему альянсу. Додон был принят в Брюсселе, потому что он является президентом и был избран. Это, на самом деле, наша большая трагедия. Что Додон был избран народом”, - заявил лидер либералов.

Михай Гимпу обвинил своего бывшего партнёра по коалиции, экс-премьера Влада Филата в том, что президентом был избран Додон. „В том, что сегодня у нас есть надменный пророссийский президент, виноват Филат. Из-за него люди утратили доверие к европейскому курсу и проголосовали за Додона.

По словам председателя ЛП, европейцы вновь обрели доверие к молдавским властям. „Год назад у меня и Мариана Лупу была встреча с европейскими официальными лицами. Мы говорили им о проевропейском курсе, а у них были отсутствующие лица, они даже не хотел нас слушать. Они сказали, что прежде ждут от нас конкретных действий и не предоставят нам никакой помощи. Спустя год мы снова встретились с этими официальными лицами. У них были ясные лица. Они были поражены тем, как много удалось сделать властям в Кишинёве за столь короткий срок”, - сообщил Гимпу.