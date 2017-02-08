Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Канду: парламентское большинство открыто для предложений по изменению молдавского законодательства

    08.02.2017 18:07 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заинтересован в том, чтобы в Молдове развивались инвестиционные проекты в энергетике, финансах и инфраструктуре.

    Об этом заявил вице-председатель ЕБРР Фил Беннет на встрече с председателем молдавского парламента Андрианом Канду.

    Как сообщает пресс-служба парламента, Канду заверил руководство ЕБРР, что парламентское большинство открыто для предложений по изменению молдавского законодательства для успешной реализации в стране инвестиционных проектов, в том числе инфраструктурных. «В прошлом году мы продемонстрировали политическую волю при реализации реформ, и в этом году удвоим усилия», — подчеркнул Канду.

    В ответ Фил Беннет заявил, что банк заинтересован в поддержке иностранных инвестиций в Молдову. «В 2016 году были сделаны важные шаги, достигнуты серьезные успехи. Мы можем развивать больше проектов, когда наши партнеры — правительство и парламент Молдовы», — добавил он.

    Стороны обсудили и расширение инвестиций в местные проекты в области энергетической эффективности и инфраструктуры, коснулись и реализации начатых проектов. Канду подтвердил заинтересованность Молдовы в реализации проектов строительства газопровода Унгены — Кишинев и линии взаимоподключения Исакча — Вулканешты — Кишинев. Это позволит нашей стране подключиться через Румынию к энергетической системе ЕС.

     

       

       
       

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