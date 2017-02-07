Руслан Усков: В Молдове установилась гибридная демократия

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Де-юре в нашей республике существуют все традиционные демократические институты, но де-факто сохраняются старые автократические методы управления.

Об этом в эфире программы «Вечерний разговор» заявил известный столичный правозащитник, владелец компании «Brodsky Uskov Looper Reed & Partners» Руслан Усков.

«Сложно ожидать в стране, которой ещё 25 лет назад управляли Советы народных депутатов (которые назначались по совершенно другим критериям), что люди вдруг начнут демократически управлять сами собой. Здесь никогда не было традиций самоуправления, и странно надеяться, что они вдруг появятся... Сейчас появился такой термин – он довольно таки много обсуждается в прессе – гибридная демократия. Речь идёт о том, что с точки зрения институтов власти мы формально соответствуем всем требованиям демократического государства: у нас есть парламент, президент, разделение властей, суды, исполнительная власть и так далее. Но де-факто основные решения в стране принимаются на базе абсолютно других механизмов. Поэтому наша демократия – гибридная. Форма демократии у нас существует, а в реальности – вполне старинные автократические методы управления», - поделился своими наблюдениями юрист.

«Глупо надеяться, что в стране, образовавшейся на обломках социалистического государства, которое управлялось по совершенно другим канонам, образуется вдруг демократическое государство. Это долгий кропотливый процесс, на это должны уйти десятилетия», - добавил Усков.