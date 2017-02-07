Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Руслан Усков: В Молдове установилась гибридная демократия
    Фото: TVC21 Де-юре в нашей республике существуют все традиционные демократические институты, но де-факто сохраняются ...
    37
    Додон: для Молдовы сейчас жизненно необходимо восстановить отношения с Российской Федерацией
    Президент Молдовы Игорь Додон на встрече с председателем Совета Европы Дональдом Туском заявил о возможности ...
    55
    Либералы возглавили топ-5 партий, за которые граждане ни за что не проголосуют
    Фото: TVC21 Об этом свидетельствуют представленные вчера результаты опроса общественного мнения. ...
    133
    Игорь Додон выступил за особый статус для Приднестровья
    Фото: TVC21 Президент Молдовы Игорь Додон выступает за предоставление особого статуса в рамках единой страны для непризнанного ...
    464
    Филип: досрочных выборов парламента не будет
    Фото: TVC21 Премьер-министр Павел Филип уверен в том, что правительство, парламент и президент сумеют наладить сотрудничество, ...
    423
    Канду: флаг Молдовы останется неизменным
    Фото:TVC21 Парламент Республики Молдова примет решение о том, станет ли «День молдавской государственности» официальным ...
    188
    Ион Чебан: Если устал, уходи сам. Если нет - мы тебя выгоним
    Партия социалистов готовит иск в Европейский суд по правам человека, в котором опротестуют решение молдавских судебных ...
    411
    Филип: Мы идём по европейскому пути, так как хотим предоставить гражданам лучшую жизнь
    Процесс внедрения Соглашения об ассоциации Республики Молдова с Европейским союзом и повестку дня приоритетных реформ ...
    151
    Государство будет выделять партиям ежемесячно 3,33 млн леев
    Государство будет выделять ежемесячно 3,33 млн леев ($166 тыс.) партиям - по 1,11 леев за каждый набранный голос во время парламентских ...
    52
    М.Снегур:
    "Особую боль мне причиняют воспоминания о вооруженной фазе Приднестровского конфликта" - об этом заявил Первый ...
    216

    • Руслан Усков: В Молдове установилась гибридная демократия

    07.02.2017 15:44 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Де-юре в нашей республике существуют все традиционные демократические институты, но де-факто сохраняются старые автократические методы управления.

    Об этом в эфире программы «Вечерний разговор» заявил известный столичный правозащитник, владелец компании «Brodsky Uskov Looper Reed & Partners» Руслан Усков.

    «Сложно ожидать в стране, которой ещё 25 лет назад управляли Советы народных депутатов (которые назначались по совершенно другим критериям), что люди вдруг начнут демократически управлять сами собой. Здесь никогда не было традиций самоуправления, и странно надеяться, что они вдруг появятся... Сейчас появился такой термин – он довольно таки много обсуждается в прессе – гибридная демократия. Речь идёт о том, что с точки зрения институтов власти мы формально соответствуем всем требованиям демократического государства: у нас есть парламент, президент, разделение властей, суды, исполнительная власть и так далее. Но де-факто основные решения в стране принимаются на базе абсолютно других механизмов. Поэтому наша демократия – гибридная. Форма демократии у нас существует, а в реальности – вполне старинные автократические методы управления», - поделился своими наблюдениями юрист.

    «Глупо надеяться, что в стране, образовавшейся на обломках социалистического государства, которое управлялось по совершенно другим канонам, образуется вдруг демократическое государство. Это долгий кропотливый процесс, на это должны уйти десятилетия», - добавил Усков.

    Обновлено ( 07.02.2017 15:46 )  

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca