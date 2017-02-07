Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Либералы возглавили топ-5 партий, за которые граждане ни за что не проголосуют

    07.02.2017 10:05 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Об этом свидетельствуют представленные вчера результаты опроса общественного мнения.

    Согласно их итогам, 46% опрошенных заявили, что никогда в жизни не проголосуют за Либеральную партию. Это первое место антирейтинга политформирований страны.

    На втором - Демократическая партия с 43,8%. На третьем - Партия коммунистов с 25,3%.

    В топ-5 партий, за которые граждане ни за что не проголосуют, вошли также Либерально-демократическая партия и Народная европейская партия.

    Опрос был проведен CBS-AXA по заказу IDIS Viitorul с 18 по 27 января 2017 года среди 1110 граждан Молдовы, достигших 18 лет, без учета Приднестровья. Погрешность составляет +/-3%.

     

       

       

       

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