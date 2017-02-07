Либералы возглавили топ-5 партий, за которые граждане ни за что не проголосуют

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Об этом свидетельствуют представленные вчера результаты опроса общественного мнения.

Согласно их итогам, 46% опрошенных заявили, что никогда в жизни не проголосуют за Либеральную партию. Это первое место антирейтинга политформирований страны.

На втором - Демократическая партия с 43,8%. На третьем - Партия коммунистов с 25,3%.

В топ-5 партий, за которые граждане ни за что не проголосуют, вошли также Либерально-демократическая партия и Народная европейская партия.

Опрос был проведен CBS-AXA по заказу IDIS Viitorul с 18 по 27 января 2017 года среди 1110 граждан Молдовы, достигших 18 лет, без учета Приднестровья. Погрешность составляет +/-3%.