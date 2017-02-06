Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Игорь Додон выступил за особый статус для Приднестровья

    06.02.2017 10:01 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Президент Молдовы Игорь Додон выступает за предоставление особого статуса в рамках единой страны для непризнанного Приднестровья.

    Об этом он сообщил в Facebook после переговоров с действующим главой ОБСЕ Себастьяном Курцем.

    "Процесс приднестровского урегулирования должен завершиться реинтеграцией Молдовы и Приднестровья, причем с особым статусом Приднестровья внутри страны", - отметил Додон.

    Он также подчеркнул, что рассчитывает на активизации переговорного процесса по урегулированию приднестровского вопроса при председательстве Австрии в ОБСЕ.

    По его словам, несмотря на расхождения во взглядах с правящей коалиции, объединить страну необходимо в интересах граждан Молдовы по обе стороны Днестра. 

     

       

       

       

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