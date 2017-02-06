Игорь Додон выступил за особый статус для Приднестровья

Фото: TVC21

Президент Молдовы Игорь Додон выступает за предоставление особого статуса в рамках единой страны для непризнанного Приднестровья.

Об этом он сообщил в Facebook после переговоров с действующим главой ОБСЕ Себастьяном Курцем.

"Процесс приднестровского урегулирования должен завершиться реинтеграцией Молдовы и Приднестровья, причем с особым статусом Приднестровья внутри страны", - отметил Додон.

Он также подчеркнул, что рассчитывает на активизации переговорного процесса по урегулированию приднестровского вопроса при председательстве Австрии в ОБСЕ.

По его словам, несмотря на расхождения во взглядах с правящей коалиции, объединить страну необходимо в интересах граждан Молдовы по обе стороны Днестра.