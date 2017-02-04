Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Филип: досрочных выборов парламента не будет
    Фото: TVC21 Премьер-министр Павел Филип уверен в том, что правительство, парламент и президент сумеют наладить сотрудничество, ...
    112
    Канду: флаг Молдовы останется неизменным
    Фото:TVC21 Парламент Республики Молдова примет решение о том, станет ли «День молдавской государственности» официальным ...
    128
    Ион Чебан: Если устал, уходи сам. Если нет - мы тебя выгоним
    Партия социалистов готовит иск в Европейский суд по правам человека, в котором опротестуют решение молдавских судебных ...
    360
    Филип: Мы идём по европейскому пути, так как хотим предоставить гражданам лучшую жизнь
    Процесс внедрения Соглашения об ассоциации Республики Молдова с Европейским союзом и повестку дня приоритетных реформ ...
    116
    Государство будет выделять партиям ежемесячно 3,33 млн леев
    Государство будет выделять ежемесячно 3,33 млн леев ($166 тыс.) партиям - по 1,11 леев за каждый набранный голос во время парламентских ...
    41
    М.Снегур:
    "Особую боль мне причиняют воспоминания о вооруженной фазе Приднестровского конфликта" - об этом заявил Первый ...
    167
    Снегур: Гагаузская автономия состоялась и там есть серьезные подвижки вперед
    Гагаузская автономия состоялась, и там есть серьезные подвижки вперед. Об этом заявил первый президент Молдовы Мирча ...
    107
    Украина готовит предложения по приднестровскому урегулированию
    Украина приемлет практику малых шагов в вопросах урегулирования отношений Молдовы и Приднестровья, но готова внести ...
    46
    Киртоакэ: Откручивайте номера и пусть люди ходят и ищут их по всему городу
    Генеральный примар Кишинева намерен во чтобы то ни стало в 2017 году решить проблему незаконных парковок в центре Кишинева. ...
    429
    Трамп обвинил сенаторов Грэма и Маккейна в попытке развязать третью мировую
    Президент США Дональд Трамп предложил сенаторам Джону Маккейну и Линдси Грэму заняться борьбой с террористической ...
    63

    • Филип: досрочных выборов парламента не будет

    04.02.2017 11:33 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Премьер-министр Павел Филип уверен в том, что правительство, парламент и президент сумеют наладить сотрудничество, чтобы избежать противостояния.

    Об этом он заявил в четверг вечером в прямом эфире передачи "Фабрика" на канале Publika, сообщив, что в ближайшее время состоится совместное заседание этих трех институтов.

    "Стратегия конфронтации не делает никому ничего хорошего", - заметил премьер, подчеркнув, что "досрочных выборов парламента не будет".

    По его словам, парламентское большинство и правительство будут работать эффективно, в полном соответствии с законодательством страны, улучшая жизнь граждан РМ. 

    "Досрочные выборы парламента - это катастрофа. Мы с таким трудом в 2016 г. стабилизировали ситуацию, разморозили внешнее финансирование страны, возобновили сотрудничество с партнерами Молдовы, подписали трехлетнюю программу сотрудничества с МВФ, стабилизировали финансовую и банковскую систему", - сказал он.

    В понимании премьера, досрочные выборы "остановят процесс развития и модернизации страны".

    "Призыв к досрочным выборам и проведению референдумов - это провокация хаоса в стране, остановка в ее развитии", - считает Филип.

    Говоря о задачах правительства на 2017 г. он сказал, что "усилия будут направлены на решении социальных проблем, не упуская из виду решение задач по привлечению в экономику прямых иностранных инвестиций, объем которых увеличится более чем на $200 млн".

    Отвечая на вопрос о росте прогнозируемой Национальным банком на в 2017 г. уровня инфляции до 5,2%, премьер сказал, что такой индекс потребительских цен не страшен, поскольку он является "вполне нормальным" для экономики Молдовы.

    Глава правительства признал, что переводы денег в страну от трудовых мигрантов упали, и считает, что этот тренд продолжится и в будущем.

    "Это связано с тем, что многие из уехавших в поиске работы за границу, остались жить там, и по этой причине меньше денег присылают на родину", - сказал он.

    Филип назвал "стратегической ошибкой" предыдущих правительств то, что они делали ставку на импорт, не думая о реальном секторе экономики, открытии новых производств.

    "Все строилось на двух факторах - деньгах трудовых мигрантов и растущем импорте, когда эти деньги уходили из страны в качестве платы за импорт", - сказал премьер, заметив, что нет плохого без хорошего.

    По его словам, правительство сейчас пытается исправить такое положение, предоставляя льготы инвесторам для открытия различных производств в Молдове, чтобы выпускаемая на них продукция имела высокую добавочную стоимость, которая будет оставаться в стране.

    Обновлено ( 04.02.2017 11:36 )  

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca