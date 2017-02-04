Филип: досрочных выборов парламента не будет

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Премьер-министр Павел Филип уверен в том, что правительство, парламент и президент сумеют наладить сотрудничество, чтобы избежать противостояния.

Об этом он заявил в четверг вечером в прямом эфире передачи "Фабрика" на канале Publika, сообщив, что в ближайшее время состоится совместное заседание этих трех институтов.

"Стратегия конфронтации не делает никому ничего хорошего", - заметил премьер, подчеркнув, что "досрочных выборов парламента не будет".

По его словам, парламентское большинство и правительство будут работать эффективно, в полном соответствии с законодательством страны, улучшая жизнь граждан РМ.

"Досрочные выборы парламента - это катастрофа. Мы с таким трудом в 2016 г. стабилизировали ситуацию, разморозили внешнее финансирование страны, возобновили сотрудничество с партнерами Молдовы, подписали трехлетнюю программу сотрудничества с МВФ, стабилизировали финансовую и банковскую систему", - сказал он.

В понимании премьера, досрочные выборы "остановят процесс развития и модернизации страны".

"Призыв к досрочным выборам и проведению референдумов - это провокация хаоса в стране, остановка в ее развитии", - считает Филип.

Говоря о задачах правительства на 2017 г. он сказал, что "усилия будут направлены на решении социальных проблем, не упуская из виду решение задач по привлечению в экономику прямых иностранных инвестиций, объем которых увеличится более чем на $200 млн".

Отвечая на вопрос о росте прогнозируемой Национальным банком на в 2017 г. уровня инфляции до 5,2%, премьер сказал, что такой индекс потребительских цен не страшен, поскольку он является "вполне нормальным" для экономики Молдовы.

Глава правительства признал, что переводы денег в страну от трудовых мигрантов упали, и считает, что этот тренд продолжится и в будущем.

"Это связано с тем, что многие из уехавших в поиске работы за границу, остались жить там, и по этой причине меньше денег присылают на родину", - сказал он.

Филип назвал "стратегической ошибкой" предыдущих правительств то, что они делали ставку на импорт, не думая о реальном секторе экономики, открытии новых производств.

"Все строилось на двух факторах - деньгах трудовых мигрантов и растущем импорте, когда эти деньги уходили из страны в качестве платы за импорт", - сказал премьер, заметив, что нет плохого без хорошего.

По его словам, правительство сейчас пытается исправить такое положение, предоставляя льготы инвесторам для открытия различных производств в Молдове, чтобы выпускаемая на них продукция имела высокую добавочную стоимость, которая будет оставаться в стране.