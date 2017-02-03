Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Канду: флаг Молдовы останется неизменным

    03.02.2017 10:09 TVC21 Новости - Политика

    Фото:TVC21

    Парламент Республики Молдова примет решение о том, станет ли «День молдавской государственности» официальным праздником.

    Так спикер Андриан Канду прокомментировал предложение президента Игоря Додона сделать 2 февраля «Днем государственности». По словам Канду, законодательный орган выскажется по этому вопросу, если Додон зарегистрирует соответствующую инициативу.

    «Господин президент имеет право предлагать законодательные инициативы и передавать их парламенту на рассмотрение. У нас на повестке дня более важные вопросы, чем те, что связаны с национальными днями», - сказал Андриан Канду. Говоря о предложении Додона утвердить на законодательном уровне «исторический» флаг Молдовы (знамя красного цвета, на котором изображена голова быка), спикер подчеркнул, что у РМ только один флаг, который остается неизменным. 

    «Узнаваемая риторика президента Додона, которая подобна предвыборной», - сказал Канду.

    В свою очередь премьер-министр Молдовы Павел Филип сказал, что в Молдове уже достаточно праздников, добавив, что ведется работа по оптимизации числа праздников. «Политики много лет приходили с вопросами, которые разобщали население. Я не поддерживаю и никогда не поддержу такое, потому что мы должны объединять общество», - сказал он. 

    Напомним, президент Игорь Додон вручил сегодня пять орденов «Богдан-Основатель» и выступил с инициативой сделать 2 февраля «Днем государственности Республики Молдова». Наряду с этим Додон предложил утвердить на законодательном уровне «исторический» флаг Молдовы - знамя красного цвета, на котором изображена голова быка.

    Обновлено ( 03.02.2017 10:41 )  

       

       

       

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