Канду: флаг Молдовы останется неизменным

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Парламент Республики Молдова примет решение о том, станет ли «День молдавской государственности» официальным праздником.

Так спикер Андриан Канду прокомментировал предложение президента Игоря Додона сделать 2 февраля «Днем государственности». По словам Канду, законодательный орган выскажется по этому вопросу, если Додон зарегистрирует соответствующую инициативу.

«Господин президент имеет право предлагать законодательные инициативы и передавать их парламенту на рассмотрение. У нас на повестке дня более важные вопросы, чем те, что связаны с национальными днями», - сказал Андриан Канду. Говоря о предложении Додона утвердить на законодательном уровне «исторический» флаг Молдовы (знамя красного цвета, на котором изображена голова быка), спикер подчеркнул, что у РМ только один флаг, который остается неизменным.

«Узнаваемая риторика президента Додона, которая подобна предвыборной», - сказал Канду.

В свою очередь премьер-министр Молдовы Павел Филип сказал, что в Молдове уже достаточно праздников, добавив, что ведется работа по оптимизации числа праздников. «Политики много лет приходили с вопросами, которые разобщали население. Я не поддерживаю и никогда не поддержу такое, потому что мы должны объединять общество», - сказал он.

Напомним, президент Игорь Додон вручил сегодня пять орденов «Богдан-Основатель» и выступил с инициативой сделать 2 февраля «Днем государственности Республики Молдова». Наряду с этим Додон предложил утвердить на законодательном уровне «исторический» флаг Молдовы - знамя красного цвета, на котором изображена голова быка.