Ион Чебан: Если устал, уходи сам. Если нет - мы тебя выгоним

Партия социалистов готовит иск в Европейский суд по правам человека, в котором опротестуют решение молдавских судебных инстанций, которые отказали в проведении референдума по отставке кишиневского мэра Дорина Киртоакэ.

Об этом заявил глава фракции ПСРМ Ион Чебан на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности фракции в мунсовете в 2016 году и приоритетах на 2017-й.

«Нам отказали в организации референдума против мэра. Но мы доведем это дело до конца. Готовим заявление в ЕСПЧ. Ни один коррумпированный суд не может украсть у граждан право на референдум», — подчеркнул Чебан. Он также обратился к Киртоакэ: «Если устал, уходи сам. Если нет, то мы тебя выгоним».

Глава фракции раскритиковал мэра за постоянное отсутствие на работе. По словам Чобану, его 11 месяцев не было на рабочем месте. Он добавил, что Киртоакэ украл все, что мог, и ответит за это уголовным наказанием.

Ранее о том, что нужно идти до конца и подавать иск в ЕСПЧ говорил глава инициативной группы по организации референдума по отставке Киртоакэ Виктор Киронда. «Возможно, мы обратимся в ЕСПЧ, чтобы доказать свою правоту и показать всем, что „юстиция“ в Молдове лишила граждан фундаментального демократического права», — писал Киронда на своей странице в Facebook 15 декабря прошлого года, после того как Высшая судебная палата отклонила иск группы.

Напомним, что в начале июня в сети появилась петиция с требованием отставки Киртоакэ, а позже была создана инициативная группа, которая заявила о намерении инициировать референдум об отставке мэра. 1 августа суд сектора Центр зарегистрировал инициативную группу. Инстанция должна была выдать удостоверения членам группы, чтобы они начали собирать подписи в пользу проведения плебисцита. Всего нужно собрать более 62 тыс. подписей. Однако Киртоакэ опротестовал решение суда в Апелляционной палате. Соответственно, члены инициативной группы не могли приступить к сбору подписей.

8 сентября Апелляционная палата Бельц отменила решение суда первой инстанции о регистрации инициативной группы по проведению референдума в Кишиневе. Киронда заявил, что инициативная группа обжалует решение АП Бельц в Высшей судебной палате. Однако была упущена возможность организовать референдум в день всенародных выборов президента 30 октября.

По закону, инициировать референдум по отставке мэра может муниципальный совет или инициативная группа, которая соберет в поддержку референдума не менее 10% подписей жителей всех секторов и пригородов столицы — это, как минимум, 62780 подписей (на последних местных выборах число избирателей в муниципии Кишинев составило 627,8 тыс.).