Филип: Мы идём по европейскому пути, так как хотим предоставить гражданам лучшую жизнь

Процесс внедрения Соглашения об ассоциации Республики Молдова с Европейским союзом и повестку дня приоритетных реформ обсудили в ходе встречи премьер-министр Павел Филип и глава Делегации ЕС в Кишинёве Пиркка Тапиола.

Глава исполнительной власти, в частности, подтвердил твёрдую решимость кабинета министров в реализации реформ и продолжении европейского пути Республики Молдова. «Мы идём по европейскому пути, так как хотим предоставить гражданам лучшую жизнь, похожую на жизнь в странах Европейского союза», - заявил Павел Филип.



Премьер уделил внимание и приоритетам правительства на ближайшую перспективу, подчеркнув, что повестка дня реформ на 2017-2018 годы будет обсуждаться на совместном заседании с парламентом. «Мы должны сосредоточиться на консолидации учреждений, и подумать о заработных платах сотрудников государственной системы», - особо подчеркнул Павел Филип.



Пиркка Тапиола, в свою очередь, поздравил премьер-министра по случаю годовщины вступления в должность главы исполнительной власти и призвал кабинет министров прилагать и в дальнейшем усилия по обеспечению стабильности в обществе, отмечается в пресс-релизе правительства.



В ходе встречи стороны обменялись мнениями и относительно урегулирования приднестровского конфликта. В контексте премьер отметил, что группы экспертов прилагают усилия для поиска совместных решений в процессе преодоления накопившихся проблем.