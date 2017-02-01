Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Филип: Мы идём по европейскому пути, так как хотим предоставить гражданам лучшую жизнь

    01.02.2017 17:57 TVC21 Новости - Политика

    Процесс внедрения Соглашения об ассоциации Республики Молдова с Европейским союзом и повестку дня приоритетных реформ обсудили в ходе встречи премьер-министр Павел Филип и глава Делегации ЕС в Кишинёве Пиркка Тапиола.

    Глава исполнительной власти, в частности, подтвердил твёрдую решимость кабинета министров в реализации реформ и продолжении европейского пути Республики Молдова. «Мы идём по европейскому пути, так как хотим предоставить гражданам лучшую жизнь, похожую на жизнь в странах Европейского союза», - заявил Павел Филип.
     
    Премьер уделил внимание и приоритетам правительства на ближайшую перспективу, подчеркнув, что повестка дня реформ на 2017-2018 годы будет обсуждаться на совместном заседании с парламентом. «Мы должны сосредоточиться на консолидации учреждений, и подумать о заработных платах сотрудников государственной системы», - особо подчеркнул Павел Филип.
     
    Пиркка Тапиола, в свою очередь, поздравил премьер-министра по случаю годовщины вступления в должность главы исполнительной власти и призвал кабинет министров прилагать и в дальнейшем усилия по обеспечению стабильности в обществе, отмечается в пресс-релизе правительства.
     
    В ходе встречи стороны обменялись мнениями и относительно урегулирования приднестровского конфликта. В контексте премьер отметил, что группы экспертов прилагают усилия для поиска совместных решений в процессе преодоления накопившихся проблем.

    Обновлено ( 01.02.2017 18:02 )  

       

       

       

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