Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • М.Снегур: "Мне больно вспоминать о Приднестровье"

    01.02.2017 10:15 TVC21 Новости - Политика

    "Особую боль мне причиняют воспоминания о вооруженной фазе Приднестровского конфликта" - об этом заявил Первый Президент Молдовы Мирча Снегур в программе "Откровенно о главном" на TVC21.

    По мнению Снегура конфликт на Днестре был исценирован внешними силами. Аргументирует он это тем, что конвенция о прекращении огня была полдписана Российской Федерацией и Молдовой. "Этот момент доказывает, что в конфликт было вовлечено далеко не две стороны, а силы извне " - отмечает Снегур.

    В то же время, он рассказал, что удовлетворен решением конфликта в Гагаузии .

    По мнению первого Президента Молдовы, Гагаузия правильно развивается. Снегур подчеркнул, что в автономии есть сподвижки в развитии, и, в целом, по его словам, автономия состоялась.

    Также, экс- Президент отметил, что большим позитивом является то, что с 90-х годов в Приднестровье никто не стреляет. "Не гибнут люди - это большое достижение тогдашнего руководства республики. Конфликт на Днестре был самым скоротечным, по сравнению с многими другими странами постсоветского пространства" - заявил Снегур.

     

       

       

       

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