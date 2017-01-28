Европейские послы посоветовали президенту Молдовы не критиковать ЕС

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Послы стран Евросоюза рекомендовали президенту Молдовы Игорю Додону воздержаться от резких выпадов в адрес ЕС в ходе его предстоящего визита в Брюссель 6–7 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Также молдавскому лидеру было рекомендовано не упоминать возможность денонсации соглашения с ЕС.

«Мы ознакомились с позицией президента по ряду важных проблем развития отношений между Молдовой и ЕС. На этот раз они были менее эмоциональны, Додон привел аргументацию своей позиции. Стороны согласились, что сотрудничество между РМ и ЕС будет продолжено на благо людей», — сказал дипломат.