Усатый является свидетелем, а не подозреваемым по делу Горбунцова

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Представители защиты, адвокаты Ренато Усатого предоставили в суде ответ румынских правоохранительных структур, который подтверждает заявления лидера «Нашей Партии» о том, что он является свидетелем в уголовном деле заведенном в Румынии. Об этом заявила адвокат Ренато Усатого Анжела Истрате.

«Румынская сторона заявила, что Ренато Усатый был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному на территории Румынии. Этот факт подтверждает то, что в его действиях не было криминальной составляющей», – заявила Истрате.

24 января состоялись очередные судебные слушания в деле Ренато Усатого. Однако, решением суда заседание было перенесено на 10 февраля. Причиной этого решения послужило то, что судья должен решить, к каким из материалов, представленным в суде прокурором, адвокаты Усатого получат доступ.