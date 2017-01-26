Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Усатый является свидетелем, а не подозреваемым по делу Горбунцова

    26.01.2017 19:57 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Представители защиты, адвокаты Ренато Усатого предоставили в суде ответ румынских правоохранительных структур, который подтверждает заявления лидера «Нашей Партии» о том, что он является свидетелем в уголовном деле заведенном в Румынии. Об этом заявила адвокат Ренато Усатого Анжела Истрате.

    «Румынская сторона заявила, что Ренато Усатый был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному на территории Румынии. Этот факт подтверждает то, что в его действиях не было криминальной составляющей», – заявила Истрате.
     
    24 января состоялись очередные судебные слушания в деле Ренато Усатого. Однако, решением суда заседание было перенесено на 10 февраля. Причиной этого решения послужило то, что судья должен решить, к каким из материалов, представленным в суде прокурором, адвокаты Усатого получат доступ.
    Обновлено ( 26.01.2017 21:15 )  

       

       

       

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