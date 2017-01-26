Гимпу: Процедуру отставки президента мы обсудим на заседании коалиции

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Проект отставки президента Республики Молдова Игоря Додона будет обсуждаться правящей коалицией.

Об этом рассказал лидер Либеральной партии Михай Гимпу во время пресс-конференции, посвященной результатам года работы либералов в ее составе.

«Процедуру отставки президента мы обсудим сегодня на заседании коалиции. Хочу сказать, что возможностей для отставки у товарища Додона много», — отметил Гимпу.

Либералы настаивают на проведении общенационального референдума по вопросу отставки президента. По этому поводу Игорь Додон не раз заявлял, что не боится плебисцита, так как уверен в поддержке народа.

Подводя итоги года участия в коалиции, среди достижений своего формирования Гимпу отметил повышение на четыре лея стоимости питания детей в образовательных учреждениях. «По сравнению с 2015 годом стоимость питания выросла на 4 лея, до 21 лея, а до 2018 года она поднимется до 25 леев на ребенка», — рассказал он.