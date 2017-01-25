Филип: Не позволим втянуть себя в игру политических заявлений

Павел Филип призвал членов кабинета министров не позволить втянуть себя в игру политических заявлений, которые делает президент Республики Молдова Игорь Додон. Так как они не могут иметь каких-либо юридических последствий, заявил премьер.

„Заявления лишь вносят смятение в общество. Конституционный суд постановил: президент не может блокировать работу правительства. А правительство взяло на себя обязательство по проведению масштабной программы реформ, которая должна быть нашей основной заботой. В прошлом году мы начали с реформирования нормативной базы, которая касается предпринимательской деятельности и сокращения административного бремени для деловых людей. Этот год мы начинаем с реформ в медицине, а именно с реформирования системы больниц. Кроме того, нам предстоит пересмотреть способы определения степеней ограниченных возможностей. Далее последует реформа в энергетике, реформирование центрального и местного публичного управления”, - заявил глава кабинета министров.