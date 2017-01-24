Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Игорь Додон: абсолютно ясно, что мы не вступим в Евросоюз

    24.01.2017 10:14 TVC21 Новости - Политика

    Президент  Молдовы Игорь Додон заявил в интервью RT, что не видит республику составной частью Европейского Союза.

    "В Брюсселе и в Европе допускают, что это не произойдет в последующие 10-15 лет. Но что случится с самим Евросоюзом в течение 5-6 лет? Мы видим, как все больше политиков из разных стран изъявляют желание покинуть Союз. Вот почему абсолютно ясно, что мы не вступим в Евросоюз. Все в Молдове, уверен, что и в Брюсселе тоже, понимают это", — сказал Додон.

    По его словам, следует "понять, что, если Молдова однажды станет частью ЕС, не будет возможности диалога с Приднестровьем".

    "Более того, Гагаузия тоже не последует в ЕС, учитывая, что 98% населения на референдуме 2014 года высказались за евразийский вектор. Мы должны найти общий язык с Россией. Нам не удастся объединить население, если не будем стратегически сотрудничать с Россией", — сказал Додон. 

    Молдова в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом ухудшились отношения между Москвой и Кишиневом.

    По соглашению, Молдова должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что через Молдавию поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

     

       

       

       

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