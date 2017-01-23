Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Канду: Нейтралитет Молдовы отмечен в Конституции и нет никаких причин беспокоиться, что мы можем его потерять

    23.01.2017 16:29 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    «Нейтралитет РМ отмечен в Конституции и нет никаких причин беспокоиться, что мы можем его потерять или что в Молдове могут появиться иностранные военные силы (за исключением тех, которые уже расположены в Приднестровском регионе)».

    Так прокомментировал намерение президента Игоря Додона предложить НАТО подписать соглашение о признании нейтралитета Молдовы спикер парламента Андриан Канду.

    Как написал Канду в Facebook, офис связи с НАТО призван наладить контакт между Североатлантическим альянсом и молдавскими военными структурами, не более. «Напомним, что сотрудничество с НАТО началось еще в период правления коммунистов. Наши военные начали участвовать в миротворческих миссиях и молдавская армия только выиграла от этого сотрудничества, так же как и национальная безопасность», — подчеркнул Канду.

    Ранее президент Игорь Додон заявил в интервью Russia Today, что предложит НАТО подписать соглашение о признании нейтралитета Молдовы, а также предпримет меры, чтобы отменить вступившее в силу соглашение об открытии офиса связи НАТО в Кишиневе.

    В декабре, напомним, после подписание премьером Павлом Филипом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом соглашения об открытии в Кишиневе офиса связи Североатлантического альянса Додон заявлял, что это — «серьезная угроза нейтралитету республики». «Существует риск, что Запад поставит условие, чтобы процесс евроинтеграции сопровождался вступлением в НАТО», — написал он на своей странице в Facebook.

     

       

       

       

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