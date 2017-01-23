Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Молдова хочет добиться от НАТО признания нейтралитета страны

    23.01.2017 11:28 TVC21 Новости - Политика
    Фото:TVC21
     
    Президент Молдовы Игорь Додон заявил РИА Новости, что намерен предложить на встрече с руководством НАТО в Брюсселе в феврале соглашение о признании нейтралитета республики со стороны альянса.
    "Намерен настаивать на отмене соглашения об открытии (бюро) связи НАТО в Кишиневе. Более того, намерен предложить в Брюсселе в феврале соглашение о признании нейтралитета Молдовы со стороны НАТО", — заявил Додон РИА Новости.
    Он подчеркнул, что "соглашение о признании нейтралитете намерен предложить руководству альянса".
    В конце ноября 2016 года премьер-министр Молдовы и генеральный секретарь НАТО подписали соглашение об открытии бюро по связям НАТО в Кишиневе. Соответствующий документ позже ратифицировал парламент республики. Ранее новый президент Молдовы Додон подверг критике соглашение об открытии в Кишиневе офиса НАТО, отметив, что "намерен противостоять любым попыткам втягивания республики в военные блоки". Однако соглашение вступило в силу еще до инаугурации Додона
    Согласно конституции, Молдова обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В республике уже действует информационный центр альянса. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдовы выступают против вступления страны в НАТО.
     
     

       

       

       

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