Молдова хочет добиться от НАТО признания нейтралитета страны

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Президент Молдовы Игорь Додон заявил РИА Новости, что намерен предложить на встрече с руководством НАТО в Брюсселе в феврале соглашение о признании нейтралитета республики со стороны альянса.

"Намерен настаивать на отмене соглашения об открытии (бюро) связи НАТО в Кишиневе. Более того, намерен предложить в Брюсселе в феврале соглашение о признании нейтралитета Молдовы со стороны НАТО", — заявил Додон РИА Новости.

Он подчеркнул, что "соглашение о признании нейтралитете намерен предложить руководству альянса".

В конце ноября 2016 года премьер-министр Молдовы и генеральный секретарь НАТО подписали соглашение об открытии бюро по связям НАТО в Кишиневе. Соответствующий документ позже ратифицировал парламент республики. Ранее новый президент Молдовы Додон подверг критике соглашение об открытии в Кишиневе офиса НАТО, отметив, что "намерен противостоять любым попыткам втягивания республики в военные блоки". Однако соглашение вступило в силу еще до инаугурации Додона

Согласно конституции, Молдова обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В республике уже действует информационный центр альянса. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдовы выступают против вступления страны в НАТО.