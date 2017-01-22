Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • В Румынии проходят многотысячные митинги

    22.01.2017 20:11 TVC21 Новости - Политика

    В Бухаресте на протест против инициативы властей об амнистии политиков-коррупционеров вышли более 20 тысяч человек.

    Протест был объявлен в социальных сетях и назначен на 17 часов во всех крупных городах Румынии.

    Колонна протестующих, которые направились к Дому правительства, растянулась по всей длине самого длинного столичного проспекта Магеру.

    По сообщениям румынских СМИ, в центре Бухареста собрались более 20 тысяч человек. К протестующим вышел президент Румынии Клаус Йоханнис, а также депутаты из оппозиции.

    Протестующие скандируют антиправительственные лозунги и требуют отставки правительства.

    Несколькими днями ранее президент Румынии публично объявил, что не позволит изменению правительством Уголовного кодекса для ослабления наказания коррумпированных чиновников.

    18 января, в связи с этими инициативами правящей Социал-демократической партии прошла первая многотысячная спонтанная акция протеста в основных городах Румынии. Тогда, за несколько часов в Бухаресте выщли на протест более 3 тысяч человек.

    Обновлено ( 22.01.2017 21:23 )  

       

       

       

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