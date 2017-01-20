Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Плахотнюк не хочет быть премьером до 2018 года

    20.01.2017 20:01 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Премьер-министр Павел Филип сказал, что новый председатель Демократической партии (ДПМ) Влад Плахотнюк не претендует на пост главы кабмина до выборов в 2018 году.

    Об этом он заявил после представления отчета о годе работы кабинета министров. Отвечая на вопрос о том, планирует ли Плахотнюк занять пост главы правительства, Филип сказал, что насколько он помнит, «господин Плахотнюк не претендует на должность премьер-министра до [парламентских] выборов в 2018 году».

    Премьера также спросили, если Влад Плахотнюк лучше выполняет обязанности председателя ДПМ, чем его предшественник Мариан Лупу.

    «С тех пор как Влад Плахотнюк возглавил партию, прошло слишком мало времени. Но я уверен, что господин Плахотнюк реализует все поставленные цели, он - амбициозный человек. Но в ДПМ он работает в команде и, я думаю, что партия предоставит правительству всю поддержку», - ответил премьер-министр.

     

       

       

       

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