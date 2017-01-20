Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Уровень сотрудничества руководства Гагаузии с региональными властями в России достиг небывалого расцвета

    20.01.2017 10:11 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Связи между автономией на юге Молдовы и партёрами из России установились во многих сферах, начиная от экономики и заканчивая экономикой. Динамика сотрудничества растёт, о чём можно судить по итогам только что завершившегося визита в Москву. Об этом в интервью агентству «Sputnik» заявила башкан Гагаузии Ирина Влах.

    Свидетельством нарастающего уровня сотрудничества Гагаузии с регионами России стали действия партнёров, направленные на поддержку автономии и способствующие углублению связей. «В вопросе сотрудничества с Россией мы зашли достаточно далеко. начиная с культуры и заканчивая экономическими вопросами. Сегодня почти все губернаторы Российской Федерации (РФ)— наши партнёры. Они заинтересованы в том, чтобы поддержать Гагаузию. Только в 2016 году нам поступила гуманитарная помощь на 24 млн леев. Речь идёт о пожарных машинах, о технике для муниципальных хозяйств, автобусах. В Гагаузии сегодня транспорт выпуска 2015-2016 годов. Такого у нас давно не было», - отметила Ирина Влах.

    По её словам, наибольшую поддержку Гагаузия ощущает от двух регионов России, но и с остальными налаживается сотрудничество. «Нам очень помогли Московская область и Санкт-Петербург. Хочу сказать, что сегодня многие регионы Молдовы в хорошем смысле нам завидуют — тем направлениям, по которым имеет возможность работать Гагаузия. Мы, конечно же, хотим это продолжить. В декабре проходило заседание межправительственной российско-молдавской комиссии, в работе которой участвовала и я. Я подняла этот вопрос, и Дмитрий Рогозин (вице-премьер, специальный представитель президента России по Приднестровью – ред.) нас поддержал. К тому же за два последних года мы значительно активизировали наши контакты с Татарстаном, Краснодарским краем, Свердловской областью и другими регионами», - заявила башкан Гагаузии.

    Сотрудничество Гагаузии с партнёрами из России, по словам Ирины Влах, является взаимовыгодным и свидетельствует о высоком уровне доверия друг к другу. «Мы показываем бизнес-партнёрам из России те преимущества, которыми мы обладаем, которые можно использовать. На территории Гагаузии предлагаем для бизнеса ряд льгот. У нас сегодня действуют отношения свободной торговли со странами СНГ, Европейским союзом и Турцией. Получается очень интересный бизнес, потому что, например, российское сырьё может быть поставлено на территорию Гагаузии, там переработано и направлено в другие страны. И таможенная пошлина будет нулевой. Это тоже очень важно. Но для этого нужна база, и в течение полугода эта база будет готова», - высказала уверенность глава Гагаузской автономии.

     

       

       

       

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