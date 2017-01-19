Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Филип: ЕС дал деньги, но рядовые граждане не почувствовали эту поддержку
    Глава кабмина Павел Филип напомнил, что с момента подписания Соглашения ЕС предоставил Молдове более €700 млн. ...
    42
    Андриан Канду подтвердил открытость в предоставлении приднестровскому региону специального статуса
    Фото: TVC21 Любые действия, предпринимаемые для урегулирования приднестровского конфликта, должны учитывать положения ...
    11
    Игорь Додон: миротворцы в Приднестровье - гарант стабильности
    Фото: TVC21 Российские миротворцы в Приднестровье остаются гарантом стабильности, заявил во вторник президент ...
    59
    Кишинев и Москва договорились решить проблему 50 тыс. граждан Молдовы, которым запрещен въезд в РФ
    В ближайшие недели Кишинев и Москва могут решить проблему примерно 50 тыс. граждан Молдовы, которым из-за нарушения ранее ...
    81
    ДПМ намерена продолжить курс сближения страны с ЕС
    Фото:TVC21 Президент Молдовы Игорь Додон не исключил, что после парламентских выборов осенью 2018 года Соглашение об ассоциации ...
    96
    Игорь Додон поддержит отмену соглашения с ЕС
    Президент Игорь Додон не отказывается от намерения денонсировать Соглашение об ассоциации с ЕС. Об этом он заявил в Москве, ...
    38
    Путин: Визит Додона станет толчком для развития связей с Молдовой
    Президент Молдовы Игорь Додон встретился с президентом России Владимиром Путиным. ...
    80
    Додон намерен обсудить в Москве проблему молдавских трудовых мигрантов
    Президент Республики Молдова Игорь Додон по приглашению президента РФ Владимира Путина прибыл в Москву с официальным ...
    100
    Либеральная партия намерена инициировать референдум по отставке президента РМ
    Фото: TVC21 Депутаты Либеральной партии намерены инициировать процедуру отставки президента Игоря Додона. По их мнению, ...
    138
    Евросоюз поддерживают реформирование прокуратуры
    Фото: TVC21 Евросоюз поддерживают реформирование прокуратуры. Об этом в ходе рабочей встречи с генеральным прокурором ...
    155

    • Филип: ЕС дал деньги, но рядовые граждане не почувствовали эту поддержку

    19.01.2017 10:30 TVC21 Новости - Политика

    Глава кабмина Павел Филип напомнил, что с момента подписания Соглашения ЕС предоставил Молдове более €700 млн.

    Филип подчеркнул: «Если граждане не почувствовали в полной мере эту поддержку, это вина не Европейского союза, а молдавских властей, которые использовали эти деньги не совсем эффективно».

    Также Павел Филип отметил, что не считает целесообразными дискуссии в формате ЕС — Россия — Молдова касательно Соглашения об ассоциации. «У нас двусторонние отношения с ЕС, и такие же двусторонние с Россией», — добавил он, отметив значительные подвижки в диалоге с Российской Федерацией за последнее время.

    «Был разработан план мер, мы приблизились к отмене таможенных пошлин, решению миграционных проблем. В конце прошлого года у нас состоялась хорошая беседа с президентом Владимиром Путиным, и я был рад услышать, как он вчера отметил необходимость диалога с нашим правительством, учитывая ограниченные возможности молдавского президента в области внешней политики», — заключил премьер-министр.

    На пресс-конференции в Москве по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Игорь Додон заявил, что не исключает аннулирования Соглашения об ассоциации с ЕС после парламентских выборов осенью 2018 года.

    «Я выступал неоднократно против подписания этого соглашения. Считаю, что никаких плюсов для Молдовы оно не дало. Я не исключаю, что после следующих парламентских выборов это будет позиция, и я поддержу эту позицию парламентского большинства. Есть Партия социалистов, надеюсь, они получат это большинство, это соглашение будет аннулировано», — заявил Игорь Додон.

     

       

       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca