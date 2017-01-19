Филип: ЕС дал деньги, но рядовые граждане не почувствовали эту поддержку

Глава кабмина Павел Филип напомнил, что с момента подписания Соглашения ЕС предоставил Молдове более €700 млн.

Филип подчеркнул: «Если граждане не почувствовали в полной мере эту поддержку, это вина не Европейского союза, а молдавских властей, которые использовали эти деньги не совсем эффективно».

Также Павел Филип отметил, что не считает целесообразными дискуссии в формате ЕС — Россия — Молдова касательно Соглашения об ассоциации. «У нас двусторонние отношения с ЕС, и такие же двусторонние с Россией», — добавил он, отметив значительные подвижки в диалоге с Российской Федерацией за последнее время.

«Был разработан план мер, мы приблизились к отмене таможенных пошлин, решению миграционных проблем. В конце прошлого года у нас состоялась хорошая беседа с президентом Владимиром Путиным, и я был рад услышать, как он вчера отметил необходимость диалога с нашим правительством, учитывая ограниченные возможности молдавского президента в области внешней политики», — заключил премьер-министр.

На пресс-конференции в Москве по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Игорь Додон заявил, что не исключает аннулирования Соглашения об ассоциации с ЕС после парламентских выборов осенью 2018 года.

«Я выступал неоднократно против подписания этого соглашения. Считаю, что никаких плюсов для Молдовы оно не дало. Я не исключаю, что после следующих парламентских выборов это будет позиция, и я поддержу эту позицию парламентского большинства. Есть Партия социалистов, надеюсь, они получат это большинство, это соглашение будет аннулировано», — заявил Игорь Додон.