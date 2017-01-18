Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Игорь Додон: миротворцы в Приднестровье - гарант стабильности

    18.01.2017 12:08 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Российские миротворцы в Приднестровье остаются гарантом стабильности, заявил во вторник президент Молдавии Игорь Додон.

    "Что касается миротворцев, в последние годы власти Молдовы требовали вывода миротворцев, изменения статуса. Ну и что? Ничего не изменилось. Нужно понимать, что миротворцы на Днестре появились не случайно, а в результате конфликта. И они были и остаются гарантом определенной стабильности… Они там для того, чтобы обеспечить доверие между берегами (Днестра — ред.)", — сказал Додон на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос о статусе российских миротворцев.

    По его словам, все нюансы, связанные с вопросом присутствия миротворцев, нужно обсуждать в рамках переговорного процесса.

    Обновлено ( 18.01.2017 12:35 )  

       

       

       

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