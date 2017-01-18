Кишинев и Москва договорились решить проблему 50 тыс. граждан Молдовы, которым запрещен въезд в РФ

В ближайшие недели Кишинев и Москва могут решить проблему примерно 50 тыс. граждан Молдовы, которым из-за нарушения ранее правил пребывания на территории России, запрещен въезд в эту страну. Как заявил президент РМ Игорь Додон на пресс-конференции в Москве по итогам его встречи с Владимиром Путиным, на решение этого вопроса уйдет не больше нескольких недель.

Глава молдавского государства объяснил, что, согласно официальным данным РФ, на ее территории официально пребывают примерно 500 тыс. граждан РМ.

«С учетом неофициального пребывания их количество достигает 700 тыс. человек. Из официально пребывающих в России наших граждан, примерно у 250 тыс. человек есть различного рода нарушения временного пребывания в РФ», - отметил Додон, назвав такую договоренность одним из главных результатов своего первого визита в качестве президента в Москву.

Он также сказал, что на встрече шел разговор о расширении списка молдавских предприятий, которым будет разрешено экспортировать свою продукцию в Россию.

«На данном этапе могу только сказать, что этот список будет существенно расширен. Для нас важно обговорить и вопрос уплаты таможенных пошлин, применение которых снижает конкурентоспособность молдавских товаров», - добавил президент.