Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • ДПМ намерена продолжить курс сближения страны с ЕС

    18.01.2017 11:04 TVC21 Новости - Политика

    Фото:TVC21

    Президент Молдовы Игорь Додон не исключил, что после парламентских выборов осенью 2018 года Соглашение об ассоциации с ЕС может быть аннулировано.

    Об этом он сказал на пресс-конференции в агентстве ТАСС после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. С жесткой реакцией на это заявление моментально выступили демократы, заявившие, что продолжат сближение с ЕС и не позволят разорвать Соглашение об ассоциации. Раскритиковал слова президента и экс-премьер Юрие Лянкэ, предложивший «срочно остановить Додона».

    Сразу после заявления Додона с реакцией на него выступила правящая в Молдове Демпартия, которую возглавляет олигарх Владимир Плахотнюк. В опубликованном на сайте ДПМ пресс-релизе говорится, что партия намерена продолжить курс сближения страны с ЕС. Там подчеркивается, что отношения Молдовы с ЕС должны оставаться фундаментальной основой для внешней политики страны.

    В сообщении также говорится, что Демпартия выступает категорически против намерения Додона отменить соглашение с ЕС. По мнению демократов, никто не должен выражать личные взгляды по поводу внешней политики во время официальных зарубежных визитов.

    При этом в релизе демократов отмечается важность отношений Молдовы и России. Молдова, отмечает Демпартия, должна быть открыта для связей с РФ, чтобы увеличить объем торговли, расширить сотрудничество в экономической, социальной, культурной, научной, технологической областях и в сфере безопасности.

    Также Демпартия считает, что инициатива президента Додона, предложившего подписать меморандум с Евразийским союзом, лишена юридической силы, так как не существует реальных механизмов, а также социальной или политической поддержки внутри Молдовы для осуществления подобного внешнеполитического проекта.

    Демократы предложили парламенту обсудить заявления Додона и подготовить декларацию, подтверждающую намерение Молдовы придерживаться европейского курса.

    Обновлено ( 18.01.2017 11:20 )  

       

       

       

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