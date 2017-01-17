Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Путин: Визит Додона станет толчком для развития связей с Молдовой

    17.01.2017 17:00 TVC21 Новости - Политика

    Президент Молдовы Игорь Додон встретился с президентом России Владимиром Путиным.

    На повестке дня – состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, актуальные региональные проблемы, в первую очередь – приднестровское урегулирование.

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Молдовы Игорем Додоном заявил, что Молдова – важный для России партнёр в регионе. 

    "К сожалению, мы с вами знаем, что отношения между нашими странами складывались в последнее время не лучшим образом. Об этом говорит и падение товарооборота, за последние годы он упал практически в два раза. Но я очень рассчитываю, что Ваш первый визит в Россию (это Ваша первая зарубежная поездка в качестве Президента) будет хорошим толчком для развития наших межгосударственных связей по всем направлениям. Разумеется, я и мои коллеги – все мы Вас ещё раз поздравляем с избранием на пост Президента Молдовы и со вступлением в должность", заявил Владимир Путин.

    "Спасибо за добрые слова, которые прозвучали в конце прошлого года и в течение последних лет. Безусловно, я уверен, что начинается новый период в наших взаимоотношениях. Последние семь лет, к сожалению, даже из молдавских стратегических документов исчезло стратегическое партнёрство с Российской Федерацией. Но в прошлом году народ Молдовы проголосовал за Президента и проголосовал за программу Президента. Большинство граждан Республики Молдова проголосовали за сохранение государственности, за нейтралитет, за стратегическое партнёрство с Российской Федерацией, за решение приднестровского конфликта, приднестровского вопроса, за сохранение наших традиционных православных ценностей. И мы очень надеемся, и народ Молдовы очень надеется, что с 2017 года у нас начинается новый этап и мы сможем восстановить стратегическое партнёрство по основным направлениям", - заявил Игорь Додона.

    "Это первый официальный визит после моего избрания и первый официальный визит Президента Молдовы с 2008 года. В течение последних девяти лет никто из руководителей страны с официальными визитами не был принят в Российской Федерации. Поэтому большинство граждан, вся Молдова с вниманием следит за этим визитом, с большой надеждой для решения тех вопросов, которые у нас, безусловно, накопились", - сказал президент Молдовы.

     

       

       

       

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