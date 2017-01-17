Додон намерен обсудить в Москве проблему молдавских трудовых мигрантов

Президент Республики Молдова Игорь Додон по приглашению президента РФ Владимира Путина прибыл в Москву с официальным визитом.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в ходе встречи лидеры двух стран обсудят, в том числе, и вопрос приднестровского урегулирования.

"17 января состоятся переговоры глав государств. Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, - говорится в сообщении. - Особое внимание предполагается уделить актуальным региональным проблемам, в первую очередь приднестровскому урегулированию".

Приглашение посетить Москву с визитом новому президенту Молдавии передал российский вице-премьер Дмитрий Рогозин в день инаугурации 23 декабря 2016 года. Тогда же политики провели часовую беседу, в ходе которой обсудили текущее положение дел в российско-молдавских отношениях, перспективы их активизации и проблематику приднестровского урегулирования.

Как впоследствии Додон рассказал ТАСС, рассматривалась также и повестка его предстоящей встречи с Путиным. По его словам, в ходе переговоров в Москве он намерен "обсудить два ключевых вопроса: возврат молдавской продукции на российский рынок, а также проблему молдавских трудовых мигрантов в России". В частности, глава Молдавии намерен попросить президента РФ об амнистии тех из них, кто нарушил миграционный режим и не может вернуться в Россию, где по разным оценкам работает около полумиллиона молдавских граждан.

Отношения между двумя странами ухудшились после того, как Молдавия в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли. Россия, опасаясь реэкспорта товаров из ЕС через Молдавию, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции. В результате экспорт в Россию, которая долгие годы была главным покупателем молдавской продукции, сократился более чем на 40%. Не оправдались обещания властей компенсировать эти потери поставками в ЕС, которые также уменьшились на 10%.

В ноябре 2016 года в республике прошли президентские выборы, победу на которых одержал кандидат от социалистов Игорь Додон. Он заявил, что первый визит в качестве главы государства намерен совершить в Москву, чтобы инициировать переговоры с целью разработки соглашения о стратегическом партнерстве с РФ, о дружбе, экономическом сотрудничестве и приднестровском урегулировании.