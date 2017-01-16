Либеральная партия намерена инициировать референдум по отставке президента РМ

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Депутаты Либеральной партии намерены инициировать процедуру отставки президента Игоря Додона. По их мнению, он нарушил Конституцию Молдовы, поздравив нового лидера Приднестровья Вадима Красносельского с победой на выборах.

Как заявил на пресс-конференции лидер ЛП Михай Гимпу, фракция либералов представит парламенту законодательную инициативу по отставке президента и предложит провести республиканский референдум по этому поводу.

"Надеемся, что коллеги в парламенте поддержат нашу инициативу, нам нужно собрать 34 подписи. Поздравив приднестровского лидера, Игорь Додон нарушил свою клятву соблюдать законы страны, защищать демократию, суверенитет, независимость и территориальную целостность Молдовы. Своим поздравлением он признал самопровозглашенную республику. Никто не имеет права нарушать Конституцию Молдовы, в особенности президент. Поэтому мы инициируем процедуру его отставки и организацию референдума", - объяснил позицию либералов Гимпу.

12 декабря Игорь Додон поздравил Вадима Красносельского с победой на президентских выборах, которые прошли в Приднестровье 11 декабря. Молдавский президент написал на своей странице в Facebook, что это открывает «новую страницу» в отношениях между Кишиневом и Тирасполем.

Сегодня молдавский президент отправился с первым официальным визитом в новой должности в Москву. Кроме встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, Додон встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, зампредседателя правительства РФ Дмитрием Рогозиным, министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном и с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.