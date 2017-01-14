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Евросоюз поддерживают реформирование прокуратуры. Об этом в ходе рабочей встречи с генеральным прокурором Эдуардом Харунженом заявил глава делегации ЕС в Молдове Пиркка Тапиола.

Чиновник отметил новаторское и глубинное видение реформы. Принятый год назад парламентом закон о прокуратуре призван обеспечить ее независимость от политики.

В процессе реформирования закрыли несколько учреждений. Сейчас действуют только Прокуратура по борьбе с коррупцией и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Также в соответствии с требованиями нового закона, в конце прошлого года, сроком на семь лет, избрали нового генерального прокурора.