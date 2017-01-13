Игорь Додон встретится в Москве с руководством Сбербанка и «Газпрома»

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Президент Молдовы Игорь Додон в ходе визита в Москву, намеченного на 16-18 января, планирует встретиться там с главой Сбербанка Германом Грефом, председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером, а также Патриархом Кириллом.

Об этом РИА Новости сообщили в посольстве Молдовы в Москве.

Помимо этого у Додона запланированы встречи с молдавскими студентами и представителями диаспоры. В рамках встречи со студентами Московского государственного института международных отношений Игорь Додон примет участие в презентации книги по истории Молдовы, а также ответит на вопросы. На мероприятии будут присутствовать Ректорат МГИМО, Администрация Президента Республики Молдова, Посол Республики Молдова в Российской Федерации, дипломаты и научные деятели нашей страны. Другие подробности встречи можно узнать здесь.

Напомним, с 16 по 18 января Президент Республики Молдова совершит свой первый официальный визит в качестве главы государства в Москву. В его рамках запланирована встреча Игоря Додона с Владимиром Путиным. Глава молдавского государства намерен обсудить с Президентом России возможность возобновления экспорта молдавской продукции в Россию, а также ситуацию с молдавскими трудовыми мигрантами в РФ.