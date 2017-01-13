Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Игорь Додон встретится в Москве с руководством Сбербанка и «Газпрома»
    Фото: TVC21 Президент Молдовы Игорь Додон в ходе визита в Москву, намеченного на 16-18 января, планирует встретиться там ...
    8
    Павел Филип: 2017 год должен стать годом развития и экономического роста
    Фото: TVC21 Премьер-министр Павел Филип считает, что 2017 год должен стать годом развития и экономического роста. Об этом ...
    79
    Партия «Правые» готовится к парламентским выборам
    В этом году партия «Правые» будет готовиться к парламентским выборам, которые состоятся в 2018 году. Заявление было ...
    46
    ПКРМ раскритиковала власти за неспособность справиться с последствиями снегопадов в Молдове
    Фото: TVC21 Партия коммунистов раскритиковала власти за "неспособность справиться с последствиями не самых сильных ...
    146
    Гимпу о Бэсеску: было бы хорошо, чтобы он занимался Румынией
    Фото: TVC21 Лидер Либеральной партии Михай Гимпу считает, что бывшему президенту Траяну Бэсеску не нужно гражданство ...
    142
    КС отклонил запрос относительно законности решения президента о лишении гражданства Бэсеску
    Фото: TVC21 Конституционный суд (КС) отклонил сегодня поданный депутатом ЛДПМ Григоре Кобзаком запрос относительно законности ...
    71
    Игорь Додон: некоторые послы стали юристами политиков в стране пребывания
    Президент Игорь Додон возмущен последними высказываниями посла Республики Молдова в Бухаресте Михая Грибинчи ...
    154
    Либералы продвигают Мунтяну на пост министра обороны
    Либеральная партия попросила Конституционный суд истолковать положения ст. 98 Конституции, которая предполагает, что ...
    67
    Лупу может стать новым послом Молдовы в США
    Фото: TVC21 После отставки Мариана Лупу с должности председателя Демократической партии рассматривается возможность ...
    185
    Шалару покинул Либеральную партию
    Бывший министр обороны Анатол Шалару объявил о том, что вышел из рядов ЛП. Об этом он написал на своей странице в социальной ...
    66

    • Игорь Додон встретится в Москве с руководством Сбербанка и «Газпрома»

    13.01.2017 14:11 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Президент Молдовы Игорь Додон в ходе визита в Москву, намеченного на 16-18 января, планирует встретиться там с главой Сбербанка Германом Грефом, председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером, а также Патриархом Кириллом.

    Об этом РИА Новости сообщили в посольстве Молдовы в Москве.

    Помимо этого у Додона запланированы встречи с молдавскими студентами и представителями диаспоры. В рамках встречи со студентами Московского государственного института международных отношений Игорь Додон примет участие в презентации книги по истории Молдовы, а также ответит на вопросы. На мероприятии будут присутствовать Ректорат МГИМО, Администрация Президента Республики Молдова, Посол Республики Молдова в Российской Федерации, дипломаты и научные деятели нашей страны. Другие подробности встречи можно узнать здесь.

    Напомним, с 16 по 18 января Президент Республики Молдова совершит свой первый официальный визит в качестве главы государства в Москву. В его рамках запланирована встреча Игоря Додона с Владимиром Путиным. Глава молдавского государства намерен обсудить с Президентом России возможность возобновления экспорта молдавской продукции в Россию, а также ситуацию с молдавскими трудовыми мигрантами в РФ.

    Обновлено ( 13.01.2017 14:14 )  

       
       

       

      cliven

      mednews

      damicom

      silca