Павел Филип: 2017 год должен стать годом развития и экономического роста

Фото: TVC21

Премьер-министр Павел Филип считает, что 2017 год должен стать годом развития и экономического роста. Об этом он заявил в начале заседания правительства в среду.

По его словам, новый год начинается в гораздо лучших условиях, чем 2016 год.

«Если 2016 год был годом стабильности и приостановления экономического и социального кризиса, то 2017 год должен стать годом развития и экономического роста. В то же время, остро необходимо провести еще ряд реформ в жизненно важных областях, какими являются здравоохранение, социальная сфера, образование», - сказал премьер.

Он сообщил, что накануне состоялась встреча с представителями профсоюзов, в ходе которой обсуждались проблемы сферы образования и науки.

«Дискуссия была искренней, мы хотим продолжения такого диалога со всеми заинтересованными сторонами. Мы хотим вместе найти устойчивые решения на перспективу», - сказал Филип.

По его словам, практически удалось найти решения на пять требований, который были выдвинуты профсоюзами. Необходимо еще найти решение на требование о повышении заработной платы до уровня минимальной потребительской корзины по стране.

«Все существующие проблемы могут быть решены только посредством диалога. Необходим комплексный подход, пересмотр всей системы заработной платы, чтобы исключить зарплаты ниже минимального прожиточного уровня по стране», - подчеркнул Филип.