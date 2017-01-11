ПКРМ раскритиковала власти за неспособность справиться с последствиями снегопадов в Молдове

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Партия коммунистов раскритиковала власти за "неспособность справиться с последствиями не самых сильных морозов и снегопадов в Молдове".

В сообщении ПКРМ отмечается, что "последние, не самые сильные в истории Молдовы осадки, парализовали страну. Заблокированы национальные автомагистрали, села отрезаны от снабжения продуктами питания, счет аварий идет на сотни, целый ряд населенных пунктов, включая Басарабяску, более суток без электроэнергии. Плюс обморожения, в том числе с летальным исходом, травмы, переломы, ушибы".

"Разыгрывающаяся трагедия - не последствия стихии, это - следствие некомпетентности, непрофессионализма властей. Две ложки снега, выпавшие в Молдове, намертво перечеркивают всю их демагогию о евроинтеграции", - считают коммунисты.

Особенно их возмутило то, что в этот сложный период многие руководители находятся на каникулах за рубежом. По мнению ПКРМ, это "стыд и позор".