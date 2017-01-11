Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Гимпу о Бэсеску: было бы хорошо, чтобы он занимался Румынией

    11.01.2017 12:07 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Лидер Либеральной партии Михай Гимпу считает, что бывшему президенту Траяну Бэсеску не нужно гражданство Республики Молдова.

    По словам либерала, было бы лучше, чтобы Бэсеску занимался Румынией, «разрабатывал законы, чтобы страна развивалась и была более привлекательной для граждан Молдовы, чтобы провести объединение».

    В эфире передачи Punctul pe azi на TVR Moldova лидер либералов заявил, что Бэсеску не было нужды получать гражданство РМ, так как Молдова - лишь часть Румынии.

    «Я ещё когда был и.о. президента сказал это. Я не понимаю, зачем ему понадобилось гражданство Республики Молдовы. Я ему давно сказал, что гражданство ему не нужно», - сказал Михай Гимпу.

    Комментируя возможность создания новой партии в Молдове Траяном Бэсеску, председатель ЛП заявил, что «было бы хорошо, чтобы он занимался Румынией, разрабатывал законы, чтобы развивать страну и делать её более привлекательной для граждан Молдовы, чтобы провести объединение». По его словам, нельзя быть депутатом и в Кишиневе, и в Бухаресте.

    Бывший президент Румынии Траян Бэсеску и его жена получили гражданство РМ 9 июня 2016 года. Заявление супруги подали 8 марта прошлого года. Неделю назад президент РМ Игорь Додон подписал указ о лишении Траяна Бэсеску молдавского гражданства. Документ не затронул его супругу. Экс-глава Румынии назвал решение Додона «политическим» и сказал, что проконсультируется с адвокатами относительно дальнейших действий.

     

       

       

       

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