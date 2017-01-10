Игорь Додон: некоторые послы стали юристами политиков в стране пребывания

Президент Игорь Додон возмущен последними высказываниями посла Республики Молдова в Бухаресте Михая Грибинчи по поводу лишения Траяна Бэсеску молдавского гражданства.

Глава государства назвал «дерзкими и несовместимыми с его статусом» комментарии посла, что указ Игоря Додона, скорее всего, будет признан неконституционным.



«Я удивлен, что некоторые послы становятся адвокатами политиков из страны проживания и забывают, интересам какого государства они должны служить. Еще хуже, когда они позволяют себе политические комментарии по отношению к властям государства, доверившего им миссию посла. Это говорит либо о низком профессионализме таких послов, либо о политических обязательствах в ущерб собственному государству и его руководству», – заявил президент.

Игорь Додон объявил, что потребует от правительства заменить Михая Грибинчу на посту посла в Бухаресте другим человеком. «Я буду просить правительство отозвать посла и заменить кем-то, кто лучше понимает как дипломатические обязанности, так и интересы Республики Молдова», – подчеркнул Додон.

Отметим, что вчера в интервью румынскому телеканалу посол Республики Молдова в Бухаресте заявил, что, по оценкам экспертов, шансы, что указ Игоря Додона о лишении Траяна Бэсеску молдавского гражданства будет признан неконституционным, велики». В то же время Михай Грибинча выразил уверенность, что жест президента Додона не повлияет на молдо-румынские отношения.