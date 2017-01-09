Лупу может стать новым послом Молдовы в США

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После отставки Мариана Лупу с должности председателя Демократической партии рассматривается возможность его назначения на должность посла Республики Молдова в Соединенных Штатах Америки.

Об этом пишет портал oficial.md ссылаясь на свои источники, приближенные к власти. По информации портала, окончательное решение в данном смысле пока еще не принято, однако, эта тема обсуждается.

Напомним, в конце прошлого года Мариан Лупу подал в отставку с должности председателя ДПМ, а 24 декабря конгресс формирования избрал на этот пост Влада Плахотнюка.