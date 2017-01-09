Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Лупу может стать новым послом Молдовы в США

    09.01.2017 15:19 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    После отставки Мариана Лупу с должности председателя Демократической партии рассматривается возможность его назначения на должность посла Республики Молдова в Соединенных Штатах Америки.

    Об этом пишет портал oficial.md ссылаясь на свои источники, приближенные к власти. По информации портала, окончательное решение в данном смысле пока еще не принято, однако, эта тема обсуждается.

    Напомним, в конце прошлого года Мариан Лупу подал в отставку с должности председателя ДПМ, а 24 декабря конгресс формирования избрал на этот пост Влада Плахотнюка.

     

       

       

       

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