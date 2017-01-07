Павел Филип: Молдова ждет от Румынии продолжения поддержки

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Премьер-министр Молдовы Павел Филип направил поздравительное послание своему румынскому коллеге Сорину Гриндяну по случаю вступления в должность премьер-министра Румынии, выразив надежду на продолжение поддержки нашей страны.

В поздравительной телеграмме Павел Филип отметил развитие по нарастающей молдо-румынских отношений и углубление двустороннего сотрудничества между нашими странами одновременно с созданием Стратегического партнерства в целях европейской интеграции Молдовы.



«Я пользуюсь этой возможностью, чтобы выразить свою признательность за готовность Румынии поддержать усилия молдавских властей по гармонизации с европейскими стандартами и ценностями путем выполнения программы ассоциации с ЕС, модернизации нашей страны и реализации энергетических, образовательных и социальных проектов», - говорится в телеграмме Павла Филипа.



Глава молдавского правительства выразил убежденность в том, что и в будущем Молдова будет пользоваться поддержкой Румынии в реализации приоритетов двусторонней повестки дня и основных задач в плане модернизации и европейской интеграции нашей страны, а диалог между нашими странами по-прежнему будет оставаться активным.