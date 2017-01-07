Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Павел Филип: Молдова ждет от Румынии продолжения поддержки

    07.01.2017 23:09 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Премьер-министр Молдовы Павел Филип направил поздравительное послание своему румынскому коллеге Сорину Гриндяну по случаю вступления в должность премьер-министра Румынии, выразив надежду на продолжение поддержки нашей страны.

    В поздравительной телеграмме Павел Филип отметил развитие по нарастающей молдо-румынских отношений и углубление двустороннего сотрудничества между нашими странами одновременно с созданием Стратегического партнерства в целях европейской интеграции Молдовы.

    «Я пользуюсь этой возможностью, чтобы выразить свою признательность за готовность Румынии поддержать усилия молдавских властей по гармонизации с европейскими стандартами и ценностями путем выполнения программы ассоциации с ЕС, модернизации нашей страны и реализации энергетических, образовательных и социальных проектов», - говорится в телеграмме Павла Филипа.

    Глава молдавского правительства выразил убежденность в том, что и в будущем Молдова будет пользоваться поддержкой Румынии в реализации приоритетов двусторонней повестки дня и основных задач в плане модернизации и европейской интеграции нашей страны, а диалог между нашими странами по-прежнему будет оставаться активным.

     

       

       

       

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