Дьяков недоволен заявлениями президента Молдовы по итогам встречи с главой Приднестровья

Почетный председатель Демократической партии Думитру Дьяков недоволен заявлениями президента Молдовы Игоря Додона по итогам встречи с главой Приднестровья Вадимом Красносельским, которая состоялась 4 января.

По мнению демократа, своими действиями и заявлениями глава Молдовы ставит руководство страны в деликатную ситуацию.

«Проблема не в том, что Додон встретился с лидером Тирасполя, а в многочисленных заявлениях, которые слишком щедры и оптимистичны», - написал Дьяков на своей странице в Facebook.

Напомним, встреча Додона и Красносельского состоялась два дня назад в Бендерах. По итогам встречи глава страны сообщил, что ответственность «обязанность глав государств» – сделать все возможные, чтобы граждане почувствовали улучшение своего благосостояния, добиться разрешения конкретных проблем людей. «Мы сегодня обсуждали очень много вопросов по поводу перемещения граждан, по поводу дипломов, документации, номеров. Много вопросов накопилось», – сказал он 4 января.

В свою очередь Красносельский выразил уверенность, что между ним и Додоном установится позитивный диалог, с тем «чтобы способствовать решению имеющихся проблем».

Встречу Додона и Красносельского приветствовал российский вице-премьер, спецпредставитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин.