Воронин: Все эти годы Бэсеску провоцировал молдавский политический класс

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Председатель ПКРМ Владимир Воронин считает оправданным решение о лишении Траяна Бэсеску гражданства Молдовы.

По его словам, экс-президент Румынии использовал бы молдавский паспорт в целях уклонения от румынских следственных органов.



Воронин перечислил несколько возможных причин, по которым Бэсеску решил получить гражданство Молдовы. «Зачем человеку, который дважды был президентом Румынии, молдавское гражданство? Чтобы прятаться здесь от румынского закона? Чтобы заниматься политикой в Молдове? Чтобы приближать «унирю» с этого берега Прута? А может не стоит искать рациональных объяснений? Все эти годы Бэсеску провоцировал молдавский политический класс и международное сообщество своими, далёкими от реальности заявлениями. Чего стоит, например, предложение быстренько «состряпать» «унирю» и вместе вступить в Европейский Союз», - отметил глава коммунистов.



По мнению политика, проблемы Бэсеску должны быть решены не с помощью правовых институтов Молдовы, а в других заведениях. «Человек (Бэсеску – ред.) живёт в своём мире. Ему кажется, что этот мир реален, но на самом деле он является плодом его фантазии. На мой взгляд, заниматься проблемой Бэсеску должны не президенты, не политики, не Конституционный суд, а врачи соответствующего профиля. Если хороших специалистов нет в Бухаресте, пусть приезжает на лечение в Кишинёв. Только для этого совершенно необязательно получать молдавское гражданство. У нас ведь с Румынией безвизовый режим», - иронизирует Владимир Воронин.

