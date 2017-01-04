Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Первая за восемь лет встреча глав Молдовы и Приднестровья

    04.01.2017 15:54 TVC21 Новости - Политика

    Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с главой непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадимом Красносельским вопросы передвижения граждан обоих берегов Днестра, а также аспекты экономического характера. В ходе беседы, как сообщает пресс-служба администрации приднестровского лидера, сторонам удалось наладить контакт и обозначить вопросы, которые требуют первоочередного решения.


    "Речь идет о свободе перемещения граждан, признании документов, о железной дороге, связи. Контакт состоялся, встреча была насыщенная, а дальнейшее — это работа двух сторон", — сказал Красносельский.

    По словам Додона, важно, чтобы граждане обоих берегов Днестра увидели конкретный результат.

    "Конечно, есть сложные вопросы, есть некоторые разные видения, но это не означает, что мы не должны садиться за стол переговоров, обсуждать и решать проблемы наших граждан. Что касается других, более сложных вопросов, пройдет время, и на основании результатов, которых добьемся сейчас, мы найдем и их решение", — сказал президент Молдовы.

    В ходе встречи были также затронуты и вопросы экономического характера. "Мы договорились, что наши коллеги в ближайшее время обсудят все вопросы, которые есть как с одной, так и с другой стороны", — отметил Додон. Он выразил надежду, что в ближайшем будущем собеседники смогут еще раз встретиться и обсудить конкретные сроки внедрения тех решений, договоренности о которых удастся достичь. Первая встреча политиков продлилась более полутора часов.

     

       

       

       

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