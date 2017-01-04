Лянкэ выразил надежду, что Додон не повторит ошибок Воронина

Говоря о сегодняшней встрече президента Игоря Додона с тираспольским лидером Вадимом Красносельским, экс-премьер Юрий Лянкэ выразил надежду, что нынешний президент не повторит ошибок Владимира Воронина.

Политик отметил, что, хотя намерение Игоря Додона представляется благородным, важно содержание этой встречи. По его мнению, существует целый ряд вопросов, которые влияют на жизнь граждан Республики Молдова, и они должны быть решены в приоритетном порядке.

«Я надеюсь, что они будут обсуждать по крайней мере две проблемы, которые влияют на жизнь молдаван – возвращение сельхозугодий в Дубоссарском районе, незаконно отобранных сепаратистскими структурами, и обеспечение нормальных условий деятельности приднестровских школ с преподаванием на румынском языке, которые постоянно притесняются тираспольской администрацией», – заявил лидер ЕНПМ.

Лянкэ также отметил, что бывший президент Владимир Воронин тоже отправился с визитом в Приднестровье в первые дни пребывания в должности.



«Я надеюсь, что он не будет торопиться, как его политический "родитель" Владимир Воронин. Я хорошо помню, как последний отправился в приднестровский регион в первые дни своего пребывания на посту президента и в спешке "благих намерений" подписал документ, которым практически признал антиконституционные паспорта региона. Любой визит измеряется только конкретными результатами для людей», – подчеркнул Лянкэ.