Бэсеску больше не гражданин Молдовы

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Президент Республики Молдова Игорь Додон сегодня подписал указ об отзыве молдавского гражданства у Траяна Бэсеску.

Это произошло на заседании Комиссии по вопросам гражданства и предоставления политического убежища при Президенте РМ, на котором детально обсуждались условия выдачи гражданства экс-президенту Румынии.

- Ранее в качестве депутата Парламента РМ я говорил, что гражданство господину Бэсеску было выдано незаконно. Он неоднократно призывал к ликвидации государственности Молдовы путем ее присоединения к Румынии. Еще исполняя обязанности президента Румынии, он отказался признавать молдавскую государственность и существование молдавского народа. Все это грубо противоречит положениям высшего закона - Конституции Республики Молдова, - отметил Игорь Додон по итогам принятого решения.

Глава государства подчеркнул: при подписании указа о предоставлении Бэсеску молдавского гражданства были проигнорированы отзывы многих государственных учреждений, в том числе факт существования уголовного преследования.

- Отзывом гражданства Республики Молдова у Траяна Бэсеску я восстановлю закон, нарушенный бывшим президентом. Уважение к Республике Молдова, к нашему народу, к нашей многовековой истории, к суверенитету и независимости будет и впредь главной заботой на протяжении вверенного мне народом мандата. И любой, кто посягнет на эти ценности, понесет за это ответственность, как гласит закон, - добавил Президент Республики Молдова.