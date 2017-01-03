Канду: Левые всегда рассматриваются, как прорусские и против Запада. Это ненормально, потому что в Европе есть очень сильное левое движение

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Спикер парламента РМ Андриан Канду желает реформирования молдавского политического класса, чтобы он стал более качественным, неподкупным, профессиональным и верным целям развития страны.

На вопрос, намерен ли лидер ДПМ Влад Плахотнюк реформировать партию, Канду ответил: «Мой ответ да, но не только! Да, мы хотим реформировать партию в направлении качества, честности, профессионализма и преданности целям развития страны, и да, мы хотим развивать европейское левое направление. Я говорю это потому, что в Молдове, к сожалению, правое направление считается проевропейским и против всего, что исходит от Востока, а левые всегда рассматриваются как прорусские и против Запада. Это ненормально, потому что в Европе есть очень сильное левое движение».



В своем выступлении на съезде Демократической партии Влад Плахотнюк заявил, что выступит с инициативой реформирования политического класса, «начиная с оптимизации парламента и правительства, реальной передачи в руки народа контроля над деятельностью парламента, до определения рычагов, которые позволят гражданам привлечь к ответственности тех, кто не делает свою работу во время мандата». Новый председатель партии предложил демократам такую ДПМ, которая «перенимает активно реальную повестку дня народа и ее ежедневно с помощью наших коллег из правительства и парламента».



Плахотнюк подчеркнул твердость и решимость ДПМ по сравнению с другими партиями: «Мы партия, которая сделала то, чего не делали другие. Они, по электоральным причинам, не решались идти на реформы, а у нас было достаточно мужества и характера делать реформы из стратегических для страны соображений. Я предлагаю двигаться дальше, руководствуясь этой стратегией – мужества и характера в действии, но и прямой ответственности перед гражданами».



Он заявил коллегам-демократам, что, по его мнению, ДПМ «должна быть ориентирована в большей степени на внутренние дела страны, чем на внешние», а ДПМ – быть партией тех, кто считает, что мы можем сделать больше «здесь, дома, в Молдове». «Пришло время положить конец неопределенности и заниматься делами нашего общего дома – Молдовы», – подчеркнул Влад Плахотнюк с трибуны Конгресса Демократический партии.