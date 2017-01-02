Киртоакэ: Я не хочу, чтобы мы жили в долг

Столичная мэрия переходит на строгий режим экономии. Градоначальник Дорин Киртоакэ потребовал от подразделений осуществлять только текущие расходы на выплату заработной платы, электроэнергии, отопления.

Объявление было сделано в понедельник, 2 января, на оперативном заседании мэрии.

По словам градоначальника, на первых порах не будут проводиться капитальные работы, за исключением финансируемых из-за рубежа. Также он уточнил, что строгий режим экономии сохранится до упорядочения финансовой ситуации. „Я не хочу, чтобы мы жили в долг”, - заявил генпримар.

Переведённая на другую должность руководитель Управления финансов Вероника Херца уточнила, что задолженность составляет более 100 млн. леев. На счетах местной администрации в данный момент доступно около 20 млн. леев.

Данная ситуация сложилась из-за того, что доходы от продажи муниципального имущества оказались ниже, чем прогнозировалось. Другой причиной является плохое управление средствами со стороны муниципальных подразделений и неоправданные расходы, сказала Вероника Херца.

В бюджете на 2017 год запланированы доходы в сумме 3,1 млрд. леев и расходы в 3,6 млрд. леев. Дефицит бюджета составляет более 450 млн. леев.