Игорь Додон намерен уделить внимание сотрудничеству с Евросоюзом

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Президент Игорь Додон намерен совершить визит в Брюссель в конце января – начале февраля 2017 года.

Детали визита стали предметом обсуждения накануне на встрече главы государства с главой делегации ЕС в Молдове Пирккой Тапиола. В администрации президента, собеседники обменялись мнениями о вопросах сотрудничества между РМ и ЕС, а также государствами-членами Сообщества.

Игорь Додон дал высокую оценку существующему партнерству, а также политической и финансовой поддержке Молдове со стороны европейских партнеров и выразил готовность ежемесячно встречаться с зарубежными послами, аккредитованными в Молдове, для обсуждения различных вопросов.

Президент передал поздравления по случаю зимних праздников аккредитованной в Кишиневе Миссии, а также официальным представителям ЕС.