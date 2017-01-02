Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Игорь Додон намерен уделить внимание сотрудничеству с Евросоюзом

    02.01.2017 12:23 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Президент Игорь Додон намерен совершить визит в Брюссель в конце января – начале февраля 2017 года.

    Детали визита стали предметом обсуждения накануне на встрече главы государства с главой делегации ЕС в Молдове Пирккой Тапиола. В администрации президента, собеседники обменялись мнениями о вопросах сотрудничества между РМ и ЕС, а также государствами-членами Сообщества.

    Игорь Додон дал высокую оценку существующему партнерству, а также политической и финансовой поддержке Молдове со стороны европейских партнеров и выразил готовность ежемесячно встречаться с зарубежными послами, аккредитованными в Молдове, для обсуждения различных вопросов.

    Президент передал поздравления по случаю зимних праздников аккредитованной в Кишиневе Миссии, а также официальным представителям ЕС.

     

       

       

       

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