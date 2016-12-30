Гимпу: Я им как кость в горле

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В сообщении на Facebook Гимпу написал, что одни крадут флаги, другие шантажируют ЛП и обещают создать новую политическую платформу, если они не созовут Конгресс партии в течение двух недель. «Все и слева, и справа против ЛП, многие не понимают, за что?», - пишет политик.

«Причина - это я, я им как кость в горле, правда. Я и никто другой возродил борьбу за национальное дело, причем именно тогда, когда многие думали, что все потеряно, а службы оккупантов сообщали в Кремль, что борьба "националистов" в Молдове закончена. Вы помните голоса двух правых партий, отданные за В. Воронина в качестве президента? Но не было так, как хотели и продолжают хотеть "друзья в Кремле". Я знал, что это рано или поздно случится, и, несмотря на тех, кто был уверен, что я не смогу больше ничего сделать, чтобы продолжить нашу борьбу, начатую в 88-89 гг., я маленькими усилиями начал создавать унионистскую партию. Триколор был поднят и вместе с Дорином Киртоакэ мы продолжили бороться за национальое дело. И только слепые и глухие, а также враги не могут признать, что именно мы вместе с коллегами по партии решили много проблем и не в последнюю очередь национального характера», - написал лидер либералов.

Гимпу добавил, что тем, кто хочет разрушить ЛП, остается наносить удары против него изнутри.

«Мы не предали идеал, не обокрали банки и по этой причине нас нельзя шантажировать. Все, что остается тем, кто хочет разрушить ЛП, - это наносить изнутри удары против меня и обвиняя во всех земных грехах. А если забрать партию не удается, надо создать новую. Мы изо дня в день сталкиваемся с попытками разрушить или скомпрометировать ЛП людьми из партии, однако результат остается нулевой. Вот почему наши "друзья" вновь подняли своих солдат против меня и делают все, чтобы меня сегодня считали худшим человеком в молдавской политике. И не потому, что я слабый председатель и меня нужно заменить, ведь слабых никто не бьет, но потому, что ЛП каждый день держит удар и становится сильнее», - написал либерал.