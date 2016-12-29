Канду: закон о преобразовании срочных кредитов в госдолг невозможно отменить

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Председатель парламента Андриан Канду посоветовал советникам нового президента Игоря Додона улучшить знания в области составления законопроектов.

Cпикер прокомментировал инициативу президента отменить закон, подразумевающий перекладывание возврата украденного миллиарда из банковской системы на плечи граждан.

По его словам, "закон о преобразовании срочных кредитов в госдолг невозможно отменить, так как он достиг желаемого с юридической точки зрения".

"Мы уже наблюдали подобные недоработки со стороны парламентской фракции Партии социалистов. К сожалению, этот урок не усвоили нынешние советники президента. Это юридический промах, но он будет рассмотрен, согласно процедуре, парламентскими комиссиями. Парламент выскажется относительно этой инициативы, когда придет время", - сказал Канду в интервью одному из частных телеканалов.

Он напомнил, что Конституционный суд признал, что закон полностью соответствует Конституции РМ.

Накануне президент Игорь Додон подписал законодательную инициативу, отменяющую перекладывание украденных из банков миллиардов "на плечи граждан". При этом глава государства настоял, чтобы инициатива была рассмотрена парламентом в срочном порядке. Одновременно он заявил о своем намерении проводить консультации по поиску оптимального решения, которое обеспечит стабильность бюджета и банковской системы.