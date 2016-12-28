Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Игорь Додон заявляет о том, что он находится в оппозиции к властям

    28.12.2016 13:03 TVC21 Новости - Политика

    Игорь Додон заявил, что он не будет сотрудничать с Правительством Филипа и с парламентским большинством и воспользуется любой представившейся ему возможностью для того, чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы. 
    „Я не являюсь частью этой власти. Нам будет сложно находить общий язык. Я не согласен со многими из их так называемых реформ. Но мы не можем встать на баррикады и сражаться. Будет диалог. Но сотрудничества не будет”, - пояснил глава государства.
     
    Игорь Додон также отметил, что в том случае, если парламентское большинство будет блокировать его деятельность, он выступит с инициативами по внесению изменений в Конституцию. „Мы инициируем референдумы и попросим расширить полномочия главы государства. Мы спросим людей, как нам поступить”, - сказал он.
     
    Президент Додон заявил, что в том случае, если Правительство Филипа уйдёт в отставку, он не выдвинет никакой другой кандидатуры на пост премьер-министра. „Отставка Правительства Филипа будет означать досрочные выборы. Я воспользуюсь этой своей прерогативой, чтобы спровоцировать досрочные выборы. Я обещал избирателям досрочные выборы. Никто не заставит меня назначить того или иного кандидата”, - сказал Додон.
     
    Глава государства также ставит перед собой задачу отправить в отставку Эдуарда Харунжена с должности генерального прокурора. „Есть несколько решений для отмены этого указа. Нужно изучить, какие будут последствия. Уверен, что одно из этих решений мы применим в ближайшем будущем. Этот прокурор должен быть отправлен в отставку. Мы проведём новый конкурс по назначению генерального прокурора”, - сообщил Игорь Додон.
     
    Обновлено ( 28.12.2016 13:10 )  

       

       

       

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