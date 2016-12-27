Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Павел Филип: Трудно работать, когда со стороны общества нет доверия

    27.12.2016 18:56 TVC21 Новости - Политика

    Фото: TVC21

    Премьер-министр Павел Филип заявил, что все эти годы политические деятели страны пытались расколоть общество, и этот раскол привел к ослаблению Республики Молдова.

    В интервью Радиостанции Свободная Европа премьер-министр сказал, что нам нужно единство, потому что только так мы сможем стать сильнее и сделать гораздо большее.

    „Я должен признать, что трудно работать в должности премьер-министра, когда со стороны граждан нет должной поддержки. Когда чувствуешь это недоверие со стороны граждан, все движется гораздо труднее. Поэтому, давайте будем более сплоченными, потому что через единство мы станем сильнее и сможем делать гораздо больше хороших дел в нашей стране. Без сомнения, ситуация будет гораздо лучше после того, как мы внедрим ряд реформ”, - отметил премьер.

    Что касается сотрудничества с новым главой государства, Павел Филип отметил, что правительство не желает конфронтации с учреждением президента. „Президент имеет свои полномочия. Правительство неоднократно подчеркивало, что ничего не изменится для самой важной цели нашей страны - европейского пути. У нас есть Соглашение об ассоциации с Европейским союзом. В среду на заседании правительства мы утвердим новый план действий по внедрению Соглашения об ассоциации, над которым мы очень много работали вместе с коллегами из каждого нашего учреждения и коллегами из Брюсселя. Это план действий на 2017-2019 годы, имеет более 1000 страниц и будет утвержден в среду”, - сказал премьер.

    Что касается приднестровского конфликта, премьер-министр не думает, что в отношениях между Кишиневом и Тирасполем произошло много изменений. По его мнению, переговоры в формате 5+2 следует продолжить. Павел Филип признает, что очень быстрый поиск решения для этого конфликта не будет найден, но выразил надежду, что в следующем году, под председательством Австрии, диалог будет двигаться вперед.

    Премьер добавил, что в молдавской банковской системе не может повториться банковское мошенничество. Возможности Национального банка Молдовы были укреплены. В то же время была возобновлена деятельность Экономического совета при премьер-министре, который представляет собой платформу, на которой ведется интенсивный диалог.

     

     

       

       

       

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